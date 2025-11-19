Минфин: операции ЦБ с золотом из-за роста ликвидности рынка оправданы

На фоне увеличения оборота и ликвидности внутреннего рынка золота Центробанку (ЦБ) логично проводить операции с валютными активами Фонда национального благосостояния (ФНБ) не только с юанями, но и с золотом, считает замглавы Минфина Владимир Колычев. Он уточнил, что окончательное решение останется за ЦБ.

Как напомнил господин Колычев, Минфин проводит операции с ликвидными валютными активами ФНБ, покупая или продавая за рубли безналичные юани и золото. ЦБ осуществляет эквивалентные операции на внутреннем рынке, но покупает или продает за рубли только юани.

«Совершение Банком России этих эквивалентных операций на внутреннем рынке не только с юанями, но и с золотом более оправдано»,— сказал «Интерфаксу» замминистра.

Продажи юаней от Минфина дополняют операции ЦБ, который во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. На 1 ноября объем ФНБ составил 13 трлн 201,46 млрд руб., или 6% ВВП, прогнозируемого на год, сообщал Минфин. Объем золота составил 173,103 тонны, объем юаней — 209,152 млрд.

На начало ноября доля золота в структуре международных резервов России достигла 41,3% — это максимальный показатель с 1995 года. За последний год стоимость золотых резервов России увеличилась на рекордные $92 млрд. Этот показатель превысил общий прирост за предыдущие четыре года.