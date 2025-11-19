Названы причины роста популярности корейского соджу у россиян

С начала года продажи в России соджу — традиционного корейского алкогольного напитка — выросли на 105,6% год к году (716 тыс. декалитров). Популярность соджу у россиян обусловлена не только спросом на слабоалкогольные напитки, но и интересом к азиатской культуре, пояснил «Ъ» президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его словам, это видно на примере корейского мороженого, продажи которого также выросли.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) отмечают, что соджу активно продвигается через корейские рестораны, что способствует его выходу на массовый рынок. Директор по маркетингу компании «Татспиртпром» Елена Слободанюк отметила, что популярность корейской кухни помогла соджу стать более известным и востребованным напитком.

Владелец Калужского ликероводочного завода Павел Победкин считает, что рост популярности соджу — общемировая тенденция. В АСГ подчеркивают, что разнообразие вкусовых вариаций соджу, которых насчитывается более 20, делает напиток особенно привлекательным для женской аудитории.

