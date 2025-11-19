Российские силы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб и около 100 БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря поразили два безэкипажных катера ВСУ. Также под удар российских военнослужащих попали объекты энергетической и ж/д инфраструктуры ВСУ в 144 районах в зоне спецоперации.

Сегодня утром Минобороны отчиталось об отражении ударов ВСУ по Воронежу. Использованные при атаке ракеты ATACMS были сбиты. Установки, которые запустили оружие с территории Харьковской области, по данным военного ведомства, уничтожены.