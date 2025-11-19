Минобороны России сообщило о попытке ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 ноября попытались нанести удар по Воронежу оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны РФ. Все ракеты были сбиты, никто не пострадал. Обломками ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также одно частное домовладение.

По данным российского министерства, попытка атаки ВСУ была осуществлена 18 ноября в 14:31 мск. Место пуска находилось в районе населенного пункта Волосская Балаклея в Харьковской области. Запущенные ракеты сбили с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Расчетом «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США.

Минобороны РФ показало видео уничтожения систем MLRS, а также обломки ракет ATACMS.