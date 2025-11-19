Кремль оценил реакцию Европы на коррупционный скандал на Украине

Европейские страны «испытывают серьезный дискомфорт» на фоне коррупционного скандала на Украине, считают в Кремле. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать реакцию европейцев на происходящее на Украине.

«Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт,— сказал Дмитрий Песков. — Мы видим сейчас много таких суетливых действий вокруг этой темы. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация».

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Как власть в Киеве оказалась под ударом противников и сторонников, читайте в материале «Ъ» «В Раде прорезался "Голос"».

Анастасия Домбицкая