В центре Москвы потушили пожар в гостинице Radisson Blue

Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице «Radisson Blue Олимпийский» на Самарской улице в Москве. Об этом сообщило МЧС.

До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули около 400 человек. В тушении участвовали 39 специалистов с применением 10 единиц техники. Информации о пострадавших не было.

Агентство «Москва» передает, что площадь пожара составила 5 кв. м. Очаг возгорания находился в вентиляции на третьем этаже здания, сообщили ТАСС в оперативных службах.