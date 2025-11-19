Песков: точных дат испытания истребителя Су-75 Checkmate нет

Президент Владимир Путин пока не планирует наблюдать за испытаниями нового истребителя Су-75 Checkmate, потому что их даты неизвестны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет»,— рассказал представитель президента во время брифинга.

Истребитель презентовали в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Первую партию планировалось выпустить в 2026-м. Накануне гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о скором начале стендовых испытаний Су-75. По его словам, самолет «практически на стадии полета».