Истребитель Су-75 Checkmate готовят к стендовым испытаниям

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о скором начале стендовых испытаний нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

«Создание нового самолета требует достаточно большого времени — в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению господина Чемезова, самолет будет пользоваться спросом: он дешевый и у него достаточно вооружения для уничтожения воздушных и наземных целей. Он сказал, что с точки зрения эффективности, цены и качества самолет будет неплохим.

Истребитель презентовали в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Тогда Сергей Чемезов отмечал, что самолет создается без привлечения бюджетных средств и ориентирован на экспорт.