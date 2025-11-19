Кремль не опроверг участие России в работе над мирным планом по Украине с США

В Кремле не опровергли информацию о том, что Россия ведет консультации с США по новому мирному плану по Украине. Отвечая на вопрос «Ъ», могут ли в Москве подтвердить новости об участии в консультациях, пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал отрицать возможность такого процесса. При этом он отметил, что «пока нет никаких новаций, о которых можно было бы сообщить».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет»,— добавил он.

Портал Axios вчера сообщил со ссылкой на американских и российских чиновников, что вашингтонская администрация негласно разрабатывает новый план по урегулированию конфликта на Украине, проводя консультации с российской стороной. В публикации говорится, что предложение содержит 28 пунктов и создано по образцу плана Трампа для сектора Газа. По данным портала, в нем подняты вопросы перемирия на Украине, гарантий безопасности, европейской системы безопасности и будущих отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.

Axios сообщил со ссылкой на украинский источник, что на этой неделе спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф также обсудил план с советником президента Украины Владимира Зеленского Рустемом Умеровым. Вашингтон уже начал информировать европейцев о новом проекте, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Анастасия Домбицкая