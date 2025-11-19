Савельев: количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11

Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить с восьми до 11, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, к этому же сроку поставлена задача обеспечить проводную способность и объем перевозок по СМП от 70 до 109 млн т.

Господин Савельев рассказал, что Севморпуть обеспечен грузовой базой тех предприятий, которые работают на нем: НОВАТЭК, «Роснефть», «Газпром нефть». «Поэтому очень важно, чтобы эти предприятия развивали свою грузовую базу. И у нас сегодня идет полным ходом рассмотрение вопросов увеличения наших транспортных средств»,— пояснил вице-премьер в интервью «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность — 5,6 тыс. км. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации «Росатом».

Как узнал «Ъ», «Росатом» предложил ввести с 2028 года новый арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути. Это позволит финансировать строительство ледоколов, так как средств на достройку новых мощных атомоходов у госкорпорации не хватает. «Росатом» фиксирует дефицит судов, прежде всего танкеров, для северного завоза и связанные с этим высокие темпы роста ставок фрахта — от 50% в год.

