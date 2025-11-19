Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стали известны 42 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года

По итогам отборочных турниров определились 42 из 48 национальных сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

От Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на чемпионат мира квалифицировались сборные Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.

Из Азиатской конфедерации футбола (AFC) участие в турнире себе обеспечили команды Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Японии, Австралии, Катара и Саудовской Аравии.

Африканскую конфедерацию футбола (CAF) представят сборные Египта, Сенегала, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуара, Алжира, Туниса и Ганы.

От Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) на мировом первенстве выступят сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.

Помимо стран-хозяек участие от зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) себе обеспечили сборные Панамы, Гаити и Кюрасао. Также команда Новой Зеландии квалифицировалась из зоны Конфедерации футбола Океании (OFC).

Оставшиеся шесть мест будут распределены по итогам стыковых матчей UEFA и межконтинентальных стыковых матчей.

Таисия Орлова

