Два пострадавших от взрыва в Сургуте — в состоянии средней степени тяжести

Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Сургуте (ХМАО-Югра) после взрыва газового баллона у магазина «Магнит». Как сообщили окружные власти, еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Фото: Telegram-канал МЧС Югры

Пожар произошел в здании на ул. Замятинской. Сообщение о возгорании поступило в 12:16. Огонь охватил около 250 кв. м и привел к обрушению кровли. Пожарные ликвидировали огонь в 13:30 и вынесли 40 газовых баллонов.

Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Полиция сообщила, что разгерметизация газового баллона произошла в пекарне рядом с супермаркетом, впоследствии огонь перекинулся на здание магазина. Для координации работы правоохранительных органов прибыл и.о. прокурора города Зиганьшин.

Мария Игнатова