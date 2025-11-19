Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Магнит»: газовый баллон взорвался в соседней с магазином пекарне в Сургуте

Взрыв газового баллона в Сургуте (ХМАО-Югра) произошел в соседней с магазином «Магнит» пекарне, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе торговой сети «Магнит». По данным окружного МЧС, пожар на ул. Замятинская произошел в пристрое супермаркета из-за разгерметизации баллона. Известно о четырех пострадавших.

Фото: Telegram-канал МЧС Югры

Фото: Telegram-канал МЧС Югры

«Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка»,— рассказали в пресс-службе «Магнита».

По предварительной информации, пострадавших среди покупателей и сотрудников «Магнита» нет.

Мария Игнатова

Новости компаний Все