«Магнит»: газовый баллон взорвался в соседней с магазином пекарне в Сургуте
Взрыв газового баллона в Сургуте (ХМАО-Югра) произошел в соседней с магазином «Магнит» пекарне, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе торговой сети «Магнит». По данным окружного МЧС, пожар на ул. Замятинская произошел в пристрое супермаркета из-за разгерметизации баллона. Известно о четырех пострадавших.
Фото: Telegram-канал МЧС Югры
«Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка»,— рассказали в пресс-службе «Магнита».
По предварительной информации, пострадавших среди покупателей и сотрудников «Магнита» нет.