Пожар из-за разгерметизации баллона произошел в супермаркете «Магнит» в Сургуте

Пожар произошел в пристрое магазина «Магнит» в Сургуте (ХМАО-Югра) с последующим распространением огня на основное здание супермаркета. Как сообщили в окружном МЧС, в пристрое разгерметизировался баллон с бытовым газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЧС Югры Фото: Telegram-канал МЧС Югры

В результате пожара пострадали четыре человека. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек.

«Пожар распространился на площадь около 250 кв. м, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. Открытое горение ликвидировано в 13:30»,— сообщили в МЧС Югры.

UPD: в «Магните» заявили, что пожар произошел в соседней с магазином пекарне.

Мария Игнатова