В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года автоматические камеры зафиксировали 1,7 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД). По данным краевой Госавтоинспекции, за этот период вынесено штрафов на сумму 1,52 млрд руб., что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество постановлений выросло на 12%. При этом автомобилисты часто жалуются на ошибочное срабатывание «умных» видеокамер, а размеры штрафов таковы, что наем юриста для их обжалования оказывается нецелесообразным, равно как и личные походы по инстанциям. Доцент кафедры гражданского процесса и международного права Кубанского государственного университета Илья Пащенко пояснил «Ъ-Кубань», какие существуют способы дистанционного и наименее затратного по времени и прилагаемым усилиям обжалования подобных штрафов.

«Камеры фиксации нарушений ПДД работают автоматически. Они “видят” нарушение, система формирует постановление и после проверки отправляет его владельцу автомобиля. Нельзя сказать, что этот процесс происходит без участия человека,— сотрудник ГАИ вручную проверяет факт нарушения, просматривая видеозапись или фотографии.

Очевидно, что камер много, и нарушения фиксируются непрерывно, особенно на дорогах густонаселенной Кубани. Но техника иногда ошибается, а сотрудники не всегда замечают очевидную погрешность системы. Проверять и безошибочно исключать каждое такое срабатывание камеры вручную невозможно, поэтому водители порой получают штрафы, к которым не имеют никакого отношения либо которые сформированы некорректно.

Но если автомобилист уверен, что правила дорожного движения не нарушал, а камера зафиксировала не его действия или неверно интерпретировала ситуацию, такое постановление можно и нужно обжаловать.

Самый простой и доступный вариант — через Госуслуги или мобильное приложение “Госуслуги Авто”. Этот способ работает только для штрафов с автоматических камер. Оспорить штраф можно в течение 10 дней после получения постановления из ГАИ.

Эта возможность будет отображаться на портале или в приложении только у собственника автомобиля. Не получится оспорить штраф в онлайн-формате, если его выписал лично инспектор или истек 10-дневный срок.

Если факт нарушения можно опровергнуть какими-то обстоятельствами, то их стоит описать и приложить дополнительные материалы к обращению. Например, вы заехали на полосу общественного транспорта, когда объезжали препятствие в виде ДТП, которое невозможно преодолеть иным способом — можно прикрепить ссылку на запись с видеорегистратора.

В качестве альтернативы — можно обратиться в ГАИ лично или направить жалобу по почте. Обращаться необходимо в то подразделение ведомства, которое направило водителю постановление о нарушении. Однако вариант с Госуслугами удобнее, потому что на портале отображается вся информация о ходе административного дела.

Можно миновать ГАИ и сразу обратиться в районный суд по месту совершения административного правонарушения (нахождения камеры). Однако если ГАИ рассматривает жалобу в течение 10 дней, то в суде срок рассмотрения административного дела может составлять до 2 месяцев. Но обычно в суд идут тогда, когда не согласны с ответом Госавтоинспекции».