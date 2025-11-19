ФСБ: ущерб от завышения цен на продукцию завода ГПЗ-10 составил 2,2 млрд рублей

Ущерб от завышения цен на ростовском заводе ГПЗ-10 составил 2,2 млрд руб., пишет «Ъ Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ и СКР провели обыски у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО «ГПЗ-10» в Ростове-на-Дону, ОАО «ОК-лоза» в Сергиевом Посаде и ООО «ГПЗ-2» в Твери. Расследование касается хищения более 1 млрд руб. из средств государственного оборонного заказа.

Следствие считает, что собственники ООО «ГПЗ-10» поставляли произведенную по гособоронзаказу продукцию по ценам, превышавшим рыночные в 3-8 раз.