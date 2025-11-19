Савельев: половина авиапассажиров на линии Москва—Петербург пересядут на ВСМ

Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) останется, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Однако, убежден он, почти половина пассажиров пересядут с самолетов на ВСМ.

«Мы оцениваем, что потери (авиакомпаний.—"Ъ") будут примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ»,— заявил господин Савельев на Транспортной неделе в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Пуск ВСМ запланирован на второй квартал 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км, время в пути составит 2 часа 15 минут. На ВСМ будет 14 пассажирских остановок.

