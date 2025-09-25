На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок

На высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируют сделать 14 пассажирских остановок, сообщили ТАСС в инфоцентре магистрали.

Останавливаться поезд будет на станциях «Ленинградский вокзал», «Рижская», «Петровско-Разумовская», «Зеленоград-Крюково», «Высоково», «Новая Тверь», «Логовежь», «Садва», «Выползово», «Валдай», «Великий Новгород», «Жаровская», «Южный», «Санкт-Петербург главный».

Пуск ВСМ запланирован на второй квартал 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Трасса ВСМ до Петербурга уже определена: магистраль пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Полина Мотызлевская