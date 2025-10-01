Следующая встреча РФ и США по восстановлению отношений пройдет до конца осени

Третий раунд переговоров России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран и работе дипмиссий состоится до конца осени. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится»,— сказал Сергей Рябков ТАСС. О том, что Россия и США договорились провести следующий раунд переговоров этой осенью, в сентябре сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Следующие переговоры было решено проводить в столицах стран, а третий раунд — в Москве. По инициативе американской стороны консультации отложили на неопределенный срок.

Лусине Баласян