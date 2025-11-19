Посол Дарчиев объяснил ядерную риторику США стремлением к военному превосходству

В Москве спокойно воспринимают высказывания американского лидера о возможном возобновлении ядерных испытаний в США. Так посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев прокомментировал в интервью «Ъ» прозвучавшее из уст главы Белого дома предупреждение о том, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

«Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство,— сказал Александр Дарчиев. — В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны».

Дипломат при этом указал, что Россия «никогда не отказывалась от честного и равноправного диалога по этому жизненно важному направлению при строгом соблюдении российских национальных интересов». «Вместе с тем необходимо понимать, что предпосылки для его запуска созреют, когда мы увидим дальнейшие изменения к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении»,— добавил он.

30 октября Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях целый ряд фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году,— американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. 5 ноября президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором поручил рассмотреть целесообразность проведения и Россией ядерных испытаний в ответ на активность США.

СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м, Китай — в 1996-м. С конца 1990-х все три государства придерживаются моратория на проведение таких испытаний. США и Китай подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия подписала и ратифицировала договор, но в октябре 2023 года Россия отозвала свою ратификацию

Полная версия интервью Александра Дарчиева «Ъ» — по ссылке «"То, что диалог забуксовал, не означает его остановку"».

Анастасия Домбицкая