В воздушном пространстве Румынии появился неопознанный БПЛА

Беспилотник неизвестного происхождения сегодня ночью появился в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

По его данным, два германских самолета Eurofighter Typhoon были на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО на авиабазе Михаил-Когэлничану. Они взлетели в 00:25 (в 1:25 мск) для мониторинга воздушного пространства на границе с Украиной.

В течение нескольких минут был зафиксирован сигнал беспилотника, который проник в национальное воздушное пространство почти на 8 км от Вылкова в направлении Периправы и Килии-Веке. После он исчез с радаров. Беспилотник периодически появлялся на радарах примерно 12 минут. Самолеты вернулись на базы Михаил-Когэлничану и Кымпия-Турзий.

14 ноября МИД Румынии вызвал посла РФ Владимира Липаева. Румынская сторона утверждала, что обнаруженные 11 ноября на территории республики обломки БПЛА принадлежали России. В качестве доказательств румынские дипломаты показали фрагменты и фотографии беспилотника. Россия обвинения отвергла.