МИД Румынии выразил послу России протест после инцидента с БПЛА

МИД Румынии вызвал посла России в республике Владимира Липаева. Дипломатическое ведомство выразило ему протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории, передает Reuters.

11 ноября Минобороны Румынии заявило об обнаружении беспилотников вблизи границы во время атаки России на объекты Украины. Была объявлена тревога для жителей северной части румынского населенного пункта Тулча.

В румынской деревне Гринду были обнаружены фрагменты БПЛА. МИД Румынии заявил о наличии доказательств того, что обнаруженный беспилотник принадлежит России.