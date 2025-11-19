Балицкий объяснил прокурору решение об увольнении главы запорожского избиркома

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предоставил прокурору мотивированное обоснование своей позиции по увольнению главы регионального избиркома Галины Катющенко. Об этом господин Балицкий рассказал «Ведомостям». Он подчеркнул, что считает свои действия правомерными и готов к дальнейшему разбирательству.

23 октября Евгений Балицкий объявил об освобождении Галины Катющенко от должности из-за утраты доверия. По словам губернатора, он принял это решение на основе доклада регионального комитета по противодействию коррупции. Позже он уточнил, что глава регионального избиркома не подала обязательную декларацию о доходах и не смогла объяснить происхождение 40 млн руб., прошедших через ее счета за год.

Председатель ЦИК Элла Памфилова засомневалась в законности решения господина Балицкого. Она заявила, что даже при наличии претензий к госпоже Катющенко у губернатора нет полномочий по ее увольнению. Такие меры, пояснила госпожа Памфилова, находятся в исключительной компетенции ЦИК. После этого запорожский избирком направил обращение в Генпрокуратуру для защиты своей позиции.

В ноябре прокуратура Запорожской области подала иск в Мелитопольский районный суд, в котором потребовала признать указ Евгения Балицкого об увольнении Галины Катющенко незаконным.

