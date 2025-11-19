Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев проанализировал текущие события на Украине и пришел к выводу, что «смерть киевского неонацистского режима неизбежна». Он подчеркнул, что недавно предупреждал о грядущих проблемах во взаимоотношениях Киева и ЕС, но не ожидал быстрого развития событий.

«Речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Он убежден в том, что «лучшим катализатором его (упомянутого "киевского неонацистского режима". — "Ъ") неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших Вооруженных сил».

Сегодня российское Минобороны заявило, что ВС РФ отразили удар ракетами ATACMS по Воронежу. Также сообщалось, что в ответ «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ и уничтожил две пусковые установки MLRS.