Аэропорты Люблина и Жешува возобновили работу

Польские аэропорты в Люблине и Жешуве возобновили работу после временного закрытия из-за полетов военной авиации в воздушном пространстве. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) в Х.

Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о переводе систем ПВО и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности. Страна подняла в воздух истребители и воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения. По их словам, принятые меры связаны с атакой вооруженных сил России по объектам на территории Украины. В результате аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу.

«Действия направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям», – отметили в ведомстве.

Сейчас полеты военной авиации завершены. Аэропорты в Люблине и Жешуве открылись и работают в штатном режиме.