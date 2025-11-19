Польша подняла в небо истребители из-за российских ударов на Украине

Польша подняла в воздух истребители республики и стран НАТО. Как заявило оперативное командование вооруженных сил Польши, это связано с ударами вооруженных сил России по объектам на Украине.

Системы ПВО и радиолокационной разведки Польши были переведены в состояние повышенной готовности. «Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты»,— следует из пресс-релиза ведомства.

Оперативное командование Польши продолжает следить за ситуацией. Авиация «готова к немедленному реагированию», отмечается в заявлении. Кроме того, из-за полетов военной авиации в воздушном пространстве республики аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу, передает Polsat News.