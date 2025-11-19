Минтранс рассматривает возможность открытия аэропорта в Анапе

В аэропортах центральной и южной части России могут снять ограничения на полеты. Об пишет ТАСС, ссылаясь на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Как сообщил Никитин на форуме «Транспортная неделя», Минтранс заинтересован в открытии южных аэропортов в ближайшем времени. Полеты могут возобновить в аэропортах Анапы, Воронежа, Симферополя, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Липецка. Окончательное решение, при этом, остается за органами безопасности. Сроки возможного открытия воздушных гаваней в настоящее время не уточняются.

Аэропорты в южной и центральной части страны закрылись в 2022 году. Часть ограничений на территории РФ снята, благодаря чему в настоящее время полеты уже осуществляются в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Элисты.

София Моисеенко