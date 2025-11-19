«Европлан» получил в четыре раза меньше чистой прибыли за девять месяцев

Чистая прибыль лизинговой компании «Европлан» по МСФО составила в январе–сентябре 2,9 млрд руб. против 11,3 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчетности компании.

Чистый непроцентный доход увеличился на 19% год к году, до 13,6 млрд руб. Капитал компании уменьшился с начала года на 7% и составил 47 млрд руб. За девять месяцев «Европлан» заключил 701 тыс. сделок. Число клиентов составило 167 тыс.

Лизинговый портфель сократился на 28% с начала года, до 183,2 млрд руб. Расходы по резервам компании за девять месяцев увеличились до 19,2 млрд руб. В компании связывают это со снижением спроса на рынке из-за высокой ключевой ставки.

Компания была основана в 1999 году. Она специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого транспорта и спецтехники. Как узнал «Ъ», Альфа-банк подписал с холдингом SFI документы о покупке «Европлана». Стоимость сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

