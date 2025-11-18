Альфа-банк купит лизинговую компанию «Европлан»

Как стало известно «Ъ», Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». По информации «Ъ», цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании. Это станет крупнейшей на рынке лизинга сделкой.

По словам источника «Ъ», стороны подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки банк направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров «Европлана».

Переговоры о продаже «Европлана» начались летом этого года. По словам собеседника «Ъ», близкого к акционерам «Европлана», SFI начала рассматривать продажу активов, чтобы снизить чрезмерную долговую нагрузку дочерних компаний. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, Альфа-банк был не единственным претендентом на покупку «Европлана»: в переговорах также участвовали Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Т-Банк.

На финальный этап сделки Альфа-банк и SFI вышли за пару месяцев, говорит один из собеседников «Ъ». На данный момент окончательного решения о судьбе «Европлана» в группе Альфа-банка нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Все идет по "Европлану"».