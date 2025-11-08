Россельхознадзор нашел нарушения во ввозе 26 тонн овощей в Свердловскую область
Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения во ввозе 26,4 тонн плодоовощной продукции в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверки проводили с начала октября по 7 ноября. Среди опасной продукции — лук, чеснок, белокочанная капуста, огурцы, дыни и ягоды.
По закону импортеры должны сообщать о прибытии груза и предоставлять его образцы для фитосанитарного контроля. Однако сделано этого не было.
«Подобные нарушения представляют угрозу распространения вредных организмов и заболеваний растений, негативно влияющих на безопасность пищевой продукции и сельское хозяйство региона»,— уточнили в ведомстве.
Сотрудники Россельхознадзора выдали 14 предостережений о недопустимости нарушения законодательства.