Россельхознадзор нашел нарушения во ввозе 26 тонн овощей в Свердловскую область

Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения во ввозе 26,4 тонн плодоовощной продукции в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводили с начала октября по 7 ноября. Среди опасной продукции — лук, чеснок, белокочанная капуста, огурцы, дыни и ягоды.

По закону импортеры должны сообщать о прибытии груза и предоставлять его образцы для фитосанитарного контроля. Однако сделано этого не было.

«Подобные нарушения представляют угрозу распространения вредных организмов и заболеваний растений, негативно влияющих на безопасность пищевой продукции и сельское хозяйство региона»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора выдали 14 предостережений о недопустимости нарушения законодательства.

Анна Капустина