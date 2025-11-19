Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Улицу в городе-спутнике Челябинска хотят назвать в честь Владимира Жириновского

В администрации Копейска рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц города имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году. Об этом сообщает местное отделение партии.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инициативу выдвинул координатор копейского отделения Иван Пламеннов. Он предложил назвать именем Владимира Жириновского новую улицу к 80-летнему юбилею политика, который состоится 25 апреля 2026 года. Городское отделение партии занималось подготовкой документов и сбором подписей в поддержку инициативы.

«Мы очень надеемся, что комиссия примет положительное и справедливое решение. Увековечить память о Владимире Жириновском в нашем городе — это достойный шаг в честь человека, всю жизнь посвятившего служению народу России», — подчеркнули в отделении.

Жириновский Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1990 году создал и возглавил Либерально-демократическую партию Советского Союза, в 1992-м переименованную в ЛДПР. Опубликовал свыше 500 книг, среди которых — 100-томная серия «Политическая классика», содержащая его выступления и размышления. Заслуженный юрист России. Умер в апреле 2022 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

В сентябре 2022 года улица Владимира Жириновского появилась на западе Москвы, в декабре того же года — в Краснодаре. В 2023 году в честь политика назвали одну из улиц в Южно-Сахалинске.

Виталина Ярховска

Фотогалерея

Как складывалась судьба основателя ЛДПР

Предыдущая фотография
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский на заседании партии

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский на заседании партии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2021 год. Владимир Жириновский на съезде ЛДПР

2021 год. Владимир Жириновский на съезде ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля. Церемония прощания с основателем ЛДПР состоялась 8 апреля в Доме союзов в Москве

С 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля. Церемония прощания с основателем ЛДПР состоялась 8 апреля в Доме союзов в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 44

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский на заседании партии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Владимир Жириновский в молодости

Фото: Georges DeKeerle / Sygma / Getty Images

1992 год. Лидер ЛДПР (в центре) на предвыборном митинге у здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Щеколдин

1992 год. На митинге общественно-политического движения «Трудовая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

1993 год. Лидер ЛДПР на встрече

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1994 год. Владимир Жириновский (в центре) на соревнованиях «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

1995 год. На встрече с ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Фото: AP

1997 год. На праздновании Дня независимости Ямайки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

1998 год. На заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1999 год. На юбилейном вечере, посвященном 10-летию партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

1999 год. На показе модной одежды в московском клубе «Долз»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2000. Во время выступления в Европейском деловом клубе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2001 год. Во время митинга, организованного партией на площади Ярославского вокзала

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

2001 год. Певица Алена Свиридова и зампред Госдумы Владимир Жириновский на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2002 год. С депутатом Госдумы Николаем Харитоновым во время презентации «Самые известные в России баяны и гармони»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. Во время соревнований, посвященных Дню физкультурника в санатории «Барвиха»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2002 год. На первом рабочем совещании представителей патриотических партий Европы и Азии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год. Во время дегустации мороженого на первой международной выставке «Мир мороженого и холода» во Всероссийском выставочном центре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2004 год. На митинге сторонников партии в парке «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2004 год. Во время рок-фестиваля «Крылья» в спорткомплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2004 год. На медицинском осмотре в фойе Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2005 год. Во время проведения XVII съезда ЛДПР в Московском бизнес-центре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2006 год. Во время вакцинации против птичьего гриппа в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2006 год. Во время выездного заседания, посвященного Дню защитника Отечества в деревне Новая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2006 год. Во время посещения московского женского следственного изолятора №6 в канун 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2008 год. Зампред Госдумы Владимир Жириновский (в центре) на заседании по рассмотрению кандидатуры Владимира Путина (слева) на пост премьер-министра

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2011 год. Председатель ЛДПР (спиной) на предвыборном съезде партии в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2013 год. Во время заседания XXVI съезда ЛДПР в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2014 год. Член комитета Госдумы России по обороне Владимир Жириновский во время выступления на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

2015 год. Во время футбольного матча между командами фракций Госдумы в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2016 год. На научной конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2017 год. На церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2017 год. Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2018 год. Во время посещения приюта для бездомных собак «Красная сосна»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2018 год. Макет председателя ЛДПР в приемной Центрального аппарата партии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2019 год. На 30-летнем юбилее ЛДПР в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский участвует в народных гуляниях по случаю Масленицы на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2020 год. Владимир Жириновский выступает на мероприятии, посвященном его 74-летию

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2020 год. После посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

2021 год. Во время выступления перед студентами Института мировых цивилизаций

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. Владимир Жириновский на анатомической выставке «Body Worlds. Мир тела» в павильоне № 21 ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2021 год. На церемонии выпуска офицеров Московского высшего командного училища на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2021 год. Владимир Жириновский на съезде ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 2 февраля 2022 года политик находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Владимир Жириновский умер 6 апреля. Церемония прощания с основателем ЛДПР состоялась 8 апреля в Доме союзов в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все