Улицу в городе-спутнике Челябинска хотят назвать в честь Владимира Жириновского

В администрации Копейска рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц города имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году. Об этом сообщает местное отделение партии.

Инициативу выдвинул координатор копейского отделения Иван Пламеннов. Он предложил назвать именем Владимира Жириновского новую улицу к 80-летнему юбилею политика, который состоится 25 апреля 2026 года. Городское отделение партии занималось подготовкой документов и сбором подписей в поддержку инициативы.

«Мы очень надеемся, что комиссия примет положительное и справедливое решение. Увековечить память о Владимире Жириновском в нашем городе — это достойный шаг в честь человека, всю жизнь посвятившего служению народу России», — подчеркнули в отделении.

Жириновский Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1990 году создал и возглавил Либерально-демократическую партию Советского Союза, в 1992-м переименованную в ЛДПР. Опубликовал свыше 500 книг, среди которых — 100-томная серия «Политическая классика», содержащая его выступления и размышления. Заслуженный юрист России. Умер в апреле 2022 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

В сентябре 2022 года улица Владимира Жириновского появилась на западе Москвы, в декабре того же года — в Краснодаре. В 2023 году в честь политика назвали одну из улиц в Южно-Сахалинске.

Виталина Ярховска