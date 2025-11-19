Минобороны: за ночь над Черноземьем уничтожили 25 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 65 беспилотников, включая 25 над Черноземьем. 14 дронов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. По его словам, 14 беспилотников были сбиты над семью районами области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Глава Белгородской области пока не прокомментировал ночные атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем ликвидировали 22 беспилотника. В Воронежской области пострадало остекление торгового центра, в Тамбовской — электроподстанция, питающая около 1 тыс. человек.

По данным Минобороны, вчера днем ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, выпущенные по Воронежу. Никто не пострадал, но обломки повредили крышу областного геронтологического центра и детского дома, а также одно частное домовладение.

Кабира Гасанова