Ночью над Черноземьем сбили 22 беспилотника; повреждены ТЦ и подстанция

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили над Россией 31 беспилотник, в том числе 22 над Черноземьем. По десять дронов сбили над Воронежской и Тамбовской областями, по одному — над Курской и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что над тремя районами были ликвидированы 11 дронов. В результате никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов было повреждено остекление торгового центра.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что обломки сбитого дрона попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Никто не пострадал, степень ущерба устанавливается. Кроме того, была повреждена электроподстанция, питающая около 1 тыс. человек. Ведутся аварийные работы.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки раненых и разрушений нет. Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 15 БПЛА. Никто не пострадал, но в Орловской области зафиксировали разрушения в жилом секторе.

Алина Морозова