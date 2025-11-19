В Воронеже обломки сбитых ATACMS повредили геронтологический центр и детдом

При уничтожении ракет ATACMS над Воронежем их обломки упали на несколько зданий в городе. Жертв и пострадавших при атаке ВСУ нет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, обломки ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также одно частное домовладение.

Ракеты были запущены с территории Харьковской области. Все они сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

В небе над Воронежской областью в течение ночи уничтожены 14 БПЛА. Всего над Россией сбиты 65 беспилотников.