Силы ПВО за ночь сбили 65 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 18 ноября до 7:00 19 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по 14 БПЛА сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над акваторией Азовского моря, еще один дрон — над Брянской областью.

В Брянской области обошлось без жертв и разрушений на земле, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. В Воронежской области ночью ввели режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона.