ФСБ: в ДНР задержаны причастные к подрыву машин чиновников агенты СБУ

В ДНР задержаны два агента Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, заявили в ФСБ. По данным ведомства, они планировали теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований республики и командира добровольческого батальона. Оба задержанных — граждане России, они дали признательные показания.

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ, задержанные также причастны к подрывам автомобилей местных чиновников в марте и декабре прошлого года. Речь идет о терактах против сотрудника правительства Херсонской области и сотрудника УФСИН по ДНР. По версии следствия, одного из задержанных, жителя Донецка, украинские спецслужбы завербовали в 2022 году и поддерживали с ним связь через Telegram.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 275 ), теракте (ч. 2, ч. 3 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Фигуранты арестованы.