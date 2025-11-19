На Кубани обломки сбитого дрона повредили частный дом

Краснодарский край попал под удар БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом в поселке городского типа Ильский. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Пострадавших при атаке нет. У постройки повреждены кровля, потолок и остекление. На месте ЧП работают оперативные службы. В администрации муниципалитета пообещали оказать местным жителям необходимую помощь.

Всего за ночь над Россией были сбиты 65 беспилотников. Из них 14 — в небе над Краснодарским краем.