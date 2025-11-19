Только 5% таксистов в России готовы перейти на отечественные автомобили

Лишь 5% опрошенных таксистов в России готовы поменять автомобиль после вступления в силу закона о локализации. 42% респондентов планируют продолжить работу на своей машине. Еще 24% участников опроса намерены использовать транспортное средство автопарка, следует из результатов опроса «Ромира».

Остальные опрошенные заявили, что будут работать в серой зоне, перейдут в наем или уйдут из отрасли. В опросе «Ромира» приняли участие 1,5 тыс. таксистов в городах с численностью от 500 тыс. человек.

По оценкам директора Международного евразийского форума такси Ангелины Никулиной, закон о локализации такси может спровоцировать массовый отток водителей с рынка и рост стоимости поездок для пассажиров.

Закон вступает в силу 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

