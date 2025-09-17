Польша смотрит в ядро

Польские власти все чаще говорят о необходимости получения доступа к ядерному оружию — пока не через собственную военно-ядерную программу, а через более активное сотрудничество с ядерными державами НАТО. На днях очередное заявление на эту тему сделал президент Польши Кароль Навроцкий, отметивший, что его страна «должна иметь собственный ядерный потенциал». При этом если ранее в Варшаве говорили о желании разместить у себя американское ядерное оружие, то теперь присматриваются и к французскому.

Фото: Benoit Tessier / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий (справа) прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейский дворец в Париже

Высокопоставленные польские официальные лица в последнее время стали заметно чаще говорить о ядерных амбициях своей страны. На днях на эту тему в эфире французского телеканала LCI в ходе своего визита в Париж высказался президент Польши Кароль Навроцкий. Он поблагодарил Францию за отправку в Польшу трех истребителей Rafale, способных нести в том числе и ядерное оружие, отметив, что таким образом Варшава и ее союзники посылают «сигналы сдерживания» России на фоне недавнего инцидента со сбитыми в польском небе дронами.

Напомним, польская сторона утверждает, что они были российскими, в то время как власти РФ настаивают, что это провокация Украины и НАТО. «Мы сегодня выстраиваем потенциал сдерживания. Rafale, которые прибыли из Франции. (Американские истребители, способные нести ядерное оружие.— “Ъ”) F-16 и F-35, которые прибудут в следующем году. Все это будет вкладом в наш потенциал сдерживания»,— заявил Кароль Навроцкий.

По его словам, в Польше сегодня говорят как о мирном атоме, так и о военно-ядерном аспекте проблемы.

На уточняющий вопрос, надеются ли власти Польши — на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности придать французскому ядерному потенциалу «европейское измерение» — разместить на своей территории французское ядерное оружие, польский президент ответил: «Это комплексная тема. Как президент Польши я считаю, что Польша должна участвовать в "совместных ядерных миссиях" НАТО. У нее должны быть ее собственные ядерные возможности — энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого, и это станет возможным благодаря Нансийскому договору»,— заявил он.

Подписанный в этом году Нансийский договор между Францией и Польшей действительно открывает возможности для сотрудничества двух стран во всех военных областях, включая ядерную. У Франции, по подсчетам экспертов, 290 ядерных боеголовок, но ранее она их не размещала за пределами своей территории. В последнее время же в Париже стали допускать возможность предоставления Францией гарантий безопасности неядерным европейским странам наподобие американского «ядерного зонтика». Эта дискуссия усилилась на фоне разногласий между США и европейскими странами—членами НАТО. О стремлении сотрудничать с Францией в военно-ядерной сфере, помимо Польши, говорят и власти ФРГ.

Не совсем ясно, впрочем, что Кароль Навроцкий имеет в виду, когда в одном ответе упоминает и Францию, и «совместные ядерные миссии» НАТО. Франция к ним отношения не имеет. Дело в том, что, являясь членом НАТО, она ранее всегда настаивала на том, что ее ядерный потенциал является независимым от США и Великобритании — двух других входящих в альянс ядерных держав.

В работе Группы ядерного планирования НАТО Париж (в отличие от той же Варшавы) участия принципиально не принимает.

А в «совместных ядерных миссиях» НАТО участвуют страны, тесно координирующие свои действия в военной сфере с США, поскольку на их территории размещено американское ядерное оружие. Это Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Военно-воздушные силы этих государств вместе с США в ходе вышеупомянутых совместных миссий отрабатывают применение американских авиабомб с ядерными боеголовками — ими в случае кризиса предполагается оснастить самолеты участвующих в программе стран, хоть решение об использовании ядерного оружия в конечном счете останется за США.

Польские власти на протяжении последних месяцев говорят о том, что тоже готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. В конце августа об этом вновь заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Однако в администрации президента США Дональда Трампа, если судить по публичным заявлениям ее представителей, к этой идее относятся сдержанно, полагая, что такой шаг приведет к дальнейшей эскалации с Россией.

В ходе интервью журналист LCI спросил президента Польши Кароля Навроцкого, стремится ли Польша к собственному — чисто польскому — ядерному потенциалу. Кароль Навроцкий не ответил «нет», но сказал, что «об этом сейчас, наверное, рано говорить». Когда такой вопрос в ходе двух проведенных в этом году опросов задали гражданам Польши, то больше половины из них ответили, что их стране однозначно стоит к этому стремиться (при этом две трети высказались за размещение на территории страны американского или французского ядерного оружия).

Власти РФ к этой дискуссии в Польше по понятным причинам относятся крайне негативно. Впрочем, не только они. В недавнем интервью польской газете Rzeczpospolita гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о недопустимости появления в Европе новых ядерных держав. «Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”), мы бы быстро очнулись в мире, где 20–30 стран имеют ядерное оружие. Ведь потенциал для создания такого оружия существует во всей Западной Европе, во многих азиатских странах, а также в странах Персидского залива»,— констатировал он. И предупредил: «Мы вернулись бы к закону джунглей, каждый действовал бы сам по себе. Тогда ядерное сдерживание перестало бы работать, и это оружие было бы использовано».

