Певицу-иноагента Монеточку заочно арестовали

Басманный районный суд Москвы заочно отправил в СИЗО на 2 месяца певицу Елизавету Гырдымову (Монеточка; признана в России иноагентом). Ей вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка; признана в России иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На певицу за прошедший год дважды составляли административные протоколы за нарушение статьи об иноагентах, однако она продолжила публиковать материалы в интернете без плашки иноагента. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Елизавету Гырдымову признали иноагентом в январе 2023 года, так как она получала деньги от иностранных источников. Фигуранткой дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента она стала в 2024 году. Певица объявлена в розыск.

Никита Черненко