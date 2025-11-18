Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проявляет значительный интерес к заключению соглашения с Вашингтоном, и подчеркнул, что сам он «абсолютно открыт» для такого шага.

«Я думаю, они очень сильно хотят заключить сделку. Я абсолютно открыт для этого, и мы говорим с ними, и мы начинаем процесс»,— заявил американский президент перед началом встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

В постпредстве Ирана при ООН заявили ТАСС, что не будут комментировать слова господина Трампа о готовности Тегерана к заключению соглашения.

Дональд Трамп в марте направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением провести переговоры по вопросу иранской ядерной программы. Однако в конце сентября господин Хаменеи отверг предложение Вашингтона и заявил, что переговоры зашли в тупик. 16 ноября источник в МИД Ирана заявил, что Тегеран будет готов к переговорам лишь в случае, если США изменят свой подход. Там отметили, что Иран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной при условии, что Вашингтон снимет санкции.