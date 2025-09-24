Иранский атом стоит на своем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг идею переговоров с США по ядерной программе, заявив, что они зашли в тупик. Заявление прозвучало на фоне провалившейся встречи, которая состоялась вечером 23 сентября в Нью-Йорке между главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи и его европейскими коллегами. Их переговоры были посвящены иранской ядерной программе и перспективе восстановления против Ирана санкций Совета Безопасности (СБ) ООН, снятых в 2015 году по условиям ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). После того как СБ ООН отклонил 19 сентября резолюцию о бессрочной отмене санкционного режима в отношении Ирана, рестрикции будут возобновлены уже на этой неделе, и встреча с европейскими министрами в Нью-Йорке была для Тегерана последней возможностью на это повлиять.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Переговорный процесс с США «по ядерной проблеме, а возможно, и по другим вопросам» зашел в тупик, заявил Али Хаменеи, выступая с обращением к нации вечером 23 сентября. «Американская сторона предопределила и анонсировала результаты переговоров со своей точки зрения и стремится к переговорам, результатом которых стало бы прекращение ядерной деятельности и обогащения урана в Иране,— отметил аятолла.— Ни одна честная нация не согласится на переговоры под угрозой, и ни один мудрый политик не одобрит их». Верховный лидер, обладающий в Иране абсолютной властью, подчеркнул, что его страна не поддастся давлению в вопросе обогащения урана.

«Мы твердо противостояли давлению и будем продолжать это делать»,— пообещал аятолла Хаменеи.

Комментарии верховного лидера прозвучали после состоявшихся на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН переговоров, в которых приняли участие Аббас Аракчи и главы дипломатических ведомств «евротройки» (Франция, ФРГ, Великобритания), а также Евросоюза. Они были посвящены кризису вокруг иранской ядерной программы, которая, как полагают критики Тегерана, сохранила свои мощности после воздушных ударов Израиля и США в июне.

В ходе переговоров в Нью-Йорке «евротройка» и ЕС призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с американской стороной и предоставлению Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полноценного доступа к своим ядерным объектам. «Страны “евротройки” и ЕС настоятельно призвали Иран в ближайшие дни, а то и часы, предпринять практические шаги для решения давних проблем, связанных с его ядерной программой»,— говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в соцсети X.

Однако, как пояснил изданию Politico неназванный французский дипломат, переговоры не увенчались успехом, потому что Тегеран, по его словам, не продемонстрировал ни малейшей готовности к компромиссу в вопросе восстановления международного контроля над его ядерной программой. «Иран не выполнил требования (выдвинутые ранее западными странами.— “Ъ”), но переговоры будут продолжены для изучения всех возможностей до конца»,— подчеркнул собеседник Politico. По его словам, в ближайшее время мяч будет «на стороне Ирана».

В противном случае уже 28 сентября против Исламской Республики будут восстановлены все санкции СБ ООН, отмененные десять лет назад по условиям СВПД. Это предполагает запущенный «евротройкой» месяц назад механизм snapback, предусмотренный текстом ядерной сделки 2015 года. Но у Ирана остается шанс предотвратить санкции, добавил источник Politico.

Выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, президент Франции Эмманюэль Макрон заметил: «Либо Иран сделает жест доброй воли, вернется на путь мира и ответственности, даст возможность МАГАТЭ выполнить свою работу и переместит запасы (своего обогащенного до 60% урана в установленное международными инспекторами место.— “Ъ”), либо санкции должны будут вступить в силу».

По оценкам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, у Ирана сохранились возможности в ядерной сфере — даже после бомбардировок Израиля и США.

«Возможно, некоторое число центрифуг избежало повреждений,— пояснил господин Гросси в разговоре с газетой The Times.— У них есть цеха, где производятся эти компоненты: роторы, сильфоны и все подобное, где они выполняют все эти операции (по обогащению урана.— “Ъ”)». Если бы Тегеран захотел сделать шаг к обогащению своего урана до оружейного уровня (90%), это было бы только вопросом времени, подчеркнул господин Гросси. «Это вопрос недель, а не месяцев или лет»,— добавил он.

Нил Кербелов