Как эксперты оценивают новый технологический сбор

Первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов отмечает, что предложенный механизм решает две задачи: выравнивает ценовые диспропорции между иностранными и российскими производителями, а также обеспечивает бюджет средствами для господдержки электронной промышленности. Председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков уточняет, что техсбор, по сути, является импортной пошлиной, но его полезность пока не полностью очевидна. Сбор должен собираться и с импортеров, и с отечественных производителей, но последним возвращаться через субсидии. При этом, по его словам, если собранные средства «уедут» на финансирование бюджетного дефицита или других не связанных с развитием отрасли расходов, то «сбор окажется не только бесполезным, но и вредным проинфляционным фактором».

Евгения Крючкова