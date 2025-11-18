МИД назвал причину отказа России голосовать за резолюцию по Газе

Россия воздержалась при голосовании за проект резолюции в поддержку мирного плана США по сектору Газа, поскольку учла позицию Палестинской национальной администрации (ПНА) и арабо-мусульманских стран в поддержку документа, а также во избежание рецидива силовых действий в анклаве. Об этом сообщили в МИД России.

Проект одобрил Совет Безопасности ООН 17 ноября. За документ проголосовали 13 из 15 участников. Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались.

В МИД РФ также заявили, что одобренный Совбезом ООН документ не предусматривает участие ПНА в управлении Газой и не отражает обязательства Израиля «как оккупирующей державы».

Мирный план президента США Дональда Трампа, официально закрепленный по итогам голосования, состоит из 20 пунктов. Среди них — ввод международного миротворческого контингента в Газу и переход власти от палестинской группировки «Хамас» к независимым органам. Вооруженные группировки Газы, в том числе «Хамас», выступили против резолюции. В коллективном заявлении они отвергают идею их разоружения и создания международных сил безопасности, назвав это «прямым нарушением суверенитета».

