Российский энергетический уголь в Китае стал дороже корейского

Стоимость российского энергетического угля в Китае превысила цены на рынке Южной Кореи, сообщает NEFT Research. По итогам первой недели ноября котировки на условиях CFR выросли до $101–102 за тонну — на 7% выше корейских. Партия угля калорийностью 6000 ккал была отгружена в Китай по $104–105 за тонну. Рост цен поддерживают ограниченное предложение, старт отопительного сезона и пополнение запасов ТЭС.

В Китае усиливаются экологические проверки, а власти Внутренней Монголии предупреждают о санкциях для шахт, превышающих нормы добычи. На этом фоне российский уголь калорийностью 5500 ккал в портах Дальнего Востока подорожал до $80,4 за тонну (FOB). Рентабельность экспортных поставок, по расчетам NEFT Research, выросла до 2,24–2,78 тыс. руб. за тонну.

Южнокорейский рынок, напротив, испытывает давление из-за избыточного предложения и демпинга колумбийских поставщиков. Аналитики отмечают, что на фоне санкционных рисков в стране действует негласный лимит на импорт российского угля.

По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, в начале ноября цены в Китае увеличились на $4–5, но «рост котировок на китайском рынке замедлился» и запасы в портах растут. Цены на российский уголь калорийностью 6000 ккал стабилизировались на уровне $90 за тонну (FOB).

