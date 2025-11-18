В Костромской области объявили беспилотную опасность

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале 18 ноября в 18:43.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«На территории региона работают системы ПВО. Ожидайте отбоя беспилотной опасности»,— написал господин Ситников.

Губернатор призвал людей спуститься на нижние этажи или в подвалы домов, отказаться от использования лифтов. Находящимся в зданиях рекомендовано перейти в удаленное от окон помещение (ванная, коридор, кладовая), в транспорте или на улице — укрыться в ближайшем здании. При угрозе нужно лечь на землю и закрыть голову руками.

Режим беспилотной опасности 18 ноября вводился в соседней с Костромской Ярославской области. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на территории региона была отражена атака БПЛА. Разрушений и пострадавших нет.

«Ъ» сообщал, что 6 ноября в Волгореченске Костромской области отразили атаку БПЛА.

Алла Чижова