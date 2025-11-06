Атака БПЛА отражена в Волгореченске Костромской области

Утром 6 ноября БПЛА атаковали город Волгореченск в Костромской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«Глава региона встретится с руководством Костромской ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отражения атаки БПЛА»,— говорится в сообщении канала Сергея Ситникова.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.

Оперативный штаб принял решение закрыть на один день детские сады и школы Волгореченска. Меры введены в целях безопасности. Работники администрации Волгореченска и окрестных сельских поселений проводят обходы граждан. В городе введен режим чрезвычайной ситуации локального значения. Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства. По поручению губернатора всех специалистов обеспечат горячим питанием.

Как добавили в канале губернатора Костромской области, оперативные службы не исключают возможности новых атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью на территории Ярославской области был введен режим беспилотной опасности, закрывался для полетов аэропорт Туношна. Сообщений о сбитых БПЛА в Ярославской области не было.