Губернатор Ярославской области рассказал об атаке БПЛА на регион

В Ярославской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств продолжается»,— написал господин Евраев.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ, прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Ярославской областью.

Губернатор добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия, поэтому об их обнаружении необходимо сообщить по телефону 112. Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 3:39 до 6:43.

Алла Чижова