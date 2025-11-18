В Курской области двое полицейских подорвались на заложенной на трассе бомбе

В Курской области полицейская машина наехала на взрывное устройство на автомобильной трассе. В результате взрывчатка детонировала, пострадали два правоохранителя, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По данным главы области, происшествие произошло на трассе Дьяконово-Суджа. Травмы полицейских оцениваются как легкой степени тяжести, им оказали медицинскую помощь в Курской областной больнице.

Саперы ведут разминирование территорий Курской области, которые были освобождены от ВСУ в марте. 18 сентября господин Хинштейн сообщал, что в приграничье разминированы все «ключевые учреждения». По данным от 27 октября, саперы продолжали работу лишь в одном населенном пункте. В разминировании региона также участвуют саперы из КНДР.

Никита Черненко