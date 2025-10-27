В приграничье Курской области осталось разминировать один населенный пункт

Саперы разминировали 91 населенный пункт в приграничных районах Курской области, сообщила на заседании облправительства замгубернатора Елена Атанова. По ее словам, работы еще не завершены лишь в одном населенном пункте. В каком именно — она не уточнила.

Выступая на заседании, госпожа Атанова сообщила, что общая площадь разминирования составляет 120 тыс. га, очищены 879 км дорог и 18,3 тыс. зданий.

18 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в приграничье разминированы все «ключевые учреждения», которые необходимо восстановить для возвращения жителей. 6 октября власти региона сообщали о разминировании 80 населенных пунктов, тогда работа продолжалась еще в 12 пунктах.

Полина Мотызлевская